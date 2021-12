Online-Dialog für junge Erwachsene im westlichen Bodenseekreis zur EU-Programm Leader

Wie wollen junge Menschen im ländlichen Raum in unserer Region leben? Wie sieht eine attraktive Lebens- und Arbeitswelt heute aus? In einer Videokonferenz am Mittwoch, 15. Dezember 2021, ab 19.30 Uhr im Rahmen der Leader-Bewerbung der Landkreise Konstanz und Bodenseekreis sind interessierte junge Erwachsenen im Alter zwischen Anfang 20 und Mitte 30 eingeladen, ins Gespräch zu kommen. Mögliche Themen sind laut Ankündigung junges Wohnen, Treffpunkte (Kultur, Freizeit, Kinderbetreuung), neue Arbeitsformen (Co-Working, Gründungen), nachhaltigen Konsum (regionale Produkte, Sharing) oder Klima- und Artenschutz.

Gemeinsam als Region Westlicher Bodensee mit einem regionalen Entwicklungskonzept bewerben sich die beiden Landkreise Konstanz und Bodenseekreis um Fördermittel aus dem EU-Programm Leader. Die geplante Gebietskulisse umfasst 20 ländlich geprägte Gemeinden im Landkreis Konstanz sowie die Gemeinden Sipplingen, Überlingen, Owingen, Frickingen, Heiligenberg und Deggenhausertal im Westen des Bodenseekreises.

Das Programm unterstützt für den Zeitraum 2023 bis 2027 innovative Projekte, die einen Beitrag zur zukunftsfähigen Weiterentwicklung des ländlichen Raumes leisten. Das betrifft zum Beispiel die Grundversorgung in den Dörfern, innovative und nachhaltige Wirtschaft, eine umweltverträgliche Land- und Forstwirtschaft, den Landschaftsschutz oder nachhaltigen Tourismus.

Der Anmeldelink für die Veranstaltung sowie weitere Informationen finden sich online unter www.leader-westlicher-bodensee.de