Ohne Führerschein, aber auf Droge unterwegs

Bei der Überprüfung eines 24-jährigen Autofahrers am Dienstag gegen 23 Uhr in der Mühlenstraße, stellten die Beamten fest, dass dem jungen Mann die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war. Weiter heißt es in der Mitteilung der Polizei, dass er zudem mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin, weshalb in einem Klinikum die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Der junge Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung verantworten.