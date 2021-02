Noltes digitale Bühne erleben

Theater muss sein, auch in Zeiten von Corona: Deshalb zeigt Noltes Theater am Samstag, 6. Februar, das Stück „Ruhestörung+“ im Rahmen des Wintertheaters Überlingen. Beginn ist um 19 Uhr. Wie die Organisatoren erklären, steht Ruhestörung für einen Schauspielmonolog von Eugen Ruge, das Plus für das philosophische Nachgespräch. Oliver Nolte spielt den Protagonisten in Ruges Schauspielmonolog und lässt den Zuschauer in die Abgründe eines Menschen blicken, der seine Ruhe haben will vor banaler Volksmusik und lautstarkem Hundegekläff, heißt es in der Pressemitteilung. Es geht um einen Menschen, der sich außerhalb der Norm bewegt, aber nicht außerhalb des Gesetzes. Er ist ambivalent, schwierig und auch provozierend, aber er macht nichts Unrechtes. Wie geht man mit so einem um? Mit einem Mann, der keinen Platz mehr in der Gesellschaft findet.

Der Eintritt liegt bei 25 Euro. Genutzt wird die Videosoftware Zoom. Wer anonym bleiben möchte, kann bei den Aufführungen auch ohne Namen und Kamera dabei sein.