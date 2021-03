Nötigung im Straßenverkehr

Hinweise zu dem Vorfall oder zum BMW-Fahrer an die Polizei unter Telefon 07551 / 80 40.

Mit dem Schrecken davongekommen ist ein 62-jähriger Pedelecfahrer, der am Mittwoch gegen 13.30 Uhr im Strandweg in Überlingen durch den bislang unbekannten Fahrer eines BMW zum Anhalten genötigt wurde. Das teilt die Polizei mit. Der Radler wollte eigenen Angaben zufolge den entgegenkommenden BMW-Fahrer an einer Engstelle durchfahren lassen, woraufhin dieser seinen Wagen stark beschleunigte und direkt auf den langsam fahrenden Fahrradfahrer zu lenkte. Erst kurz vor dem Pedelecfahrer bremste er mit quietschenden Reifen ab, wodurch der 62-Jährige gezwungen war, anzuhalten.