Neuer Kommandant: Ludwig Ehing übernimmt den Posten bei der Feuerwehr in Überlingen

Ende Februar ist Ludwig Ehing vom Gemeinderat zum neuen hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen gewählt worden. Das Stellenbesetzungsverfahren wurde nun Mitte März mit der Personalratsbeteiligung abgeschlossen, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Auf die Stellenausschreibung waren insgesamt 13 Bewerbungen eingegangen. Sechs Bewerber wurden zu den Vorstellungsgesprächen in dem Verwaltungsgremium ausgewählt. An den verwaltungsinternen Vorstellungsgesprächen nahmen auch zwei Vertreter des Feuerwehrausschusses teil. Letztendlich konnte sich Ehing im Gemeinderat gegen einen Mitbewerber in der Wahl durchsetzen.

Ludwig Ehing ist seit 22 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen und derzeit als Abteilungskommandant der größten Einsatzabteilung im aktiven Einsatzdienst tätig. Daher kennt er sich bereits bestens mit den Abläufen in der Feuerwehr Überlingen aus und ist in alle wichtigen Entscheidungen miteingebunden, heißt es weiter.

Im Laufe seiner bisherigen aktiven Dienstzeit durchlief Ehing sämtliche feuerwehrspezifische Lehrgänge. Neben den Aufgabenschwerpunkten im abwehrenden Brandschutz, bringt Ehing durch seine Ausbildung als Bauingenieur auch Erfahrungen und Kenntnisse im vorbeugenden Brandschutz mit.

Bereits sein Vater war lange Jahre in die aktive Tätigkeit der Feuerwehr eingebunden und als Zugführer eingesetzt. „Als Kind der Feuerwehr liegt mir die Weiterentwicklung unserer Überlinger Feuerwehr sowie die Kameradschaft sehr am Herzen und ich möchte hierzu meinen Beitrag nun in verantwortungsvoller Rolle leisten“, so Ehing.