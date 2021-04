Neue Werft entsteht am Überlinger See

Für rund 2,5 Millionen Euro entsteht in Überlingen ein neues Gewerbezentrum für den Segel- und Motorbootsport. Jetzt fand der erste Spatenstich im kleinen Rahmen statt, teilt die Keller-Werft mit. Damit wird das Unternehmen Keller-Werft, das 1912 gegründet und 2019 wiedereröffnet wurde, um einen zweiten Standort in Überlingen erweitert. Insgesamt werden auf mehr als 5000 Quadratmetern ab Herbst 2021 vier Firmen sämtliche Leistungen rund um den Segel- und Motorbootsport anbieten. Niederlassen werden sich dort außerdem die HL Schiffstechnik GmbH, die ihren Hauptsitz in Kressbronn hat, North Sails, das bisher schon in Hamburg und Langenargen vertreten ist sowie die Raum- und Bootsausstattung Jürgen Kronenwett aus Sipplingen.