Neue Corona-Regeln auf der Landesgartenschau Überlingen

Die am Montag, 16. August, in Kraft getretene neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg bringt auch für die Landesgartenschau Änderungen mit sich, wie der Veranstalter mitteilt.

Es sind fortan keine Anmeldungen und keine Tests mehr beim Besuch erforderlich. Die Zahl der Gäste auf dem Gelände ist nicht weiter begrenzt. Eine Registrierungspflicht besteht noch in geschlossenen Räumen und auf den Veranstaltungsflächen im Freien. Die Registrierung kann über die Luca-App oder auch mit Formularen vor Ort erfolgen. Es gilt keine generelle Maskenpflicht mehr. Sie gilt noch in Innenräumen und im Bus-Shuttle.

Für den Veranstaltungsbereich im Freien und in geschlossenen Räumen ist ein 3G-Nachweis erforderlich. Im Uferpark wird eine Teststation eingerichtet, denn nicht-immunisierte Personen müssen vor Zutritt in den genannten Bereichen einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahren, Schüler nach Vorlage eines Schülerausweises sowie sechs- und siebenjährige Kinder, die noch nicht eingeschult sind.