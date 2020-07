Nach Sturz mit Quad ins Krankenhaus

Leichte Verletzungen hat sich ein 33-jähriger Quad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der K 7788 zwischen Taisersdorf und Owingen zugezogen. Der Mann befuhr laut Polizei die Strecke von Taisersdorf kommend in Richtung Owingen und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier stürzte er von seinem Gefährt und zog sich diverse Prellungen zu. Der 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.