Blitz schlägt in Überlinger Wohnhaus ein - Dachstuhl brennt völlig aus

Mutmaßlich ein Blitzeinschlag war laut Polizeibericht die Ursache für einen Dachstuhlbrand in der Überlinger Nellenbachstraße am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachgiebel des Mehrparteienhauses in Flammen.

Die Wehrleute löschten das Feuer und verhinderten ein weiteres Ausbreiten, schreibt die Polizei. Die Bewohner des Hauses konnten sich demnach rechtzeitig in Sicherheit bringen. Personen kamen nicht zu Schaden. In der Wohnung im Dachgeschoss, die nach dem Brand unbewohnbar ist, entstand den ersten Einschätzungen zufolge Sachschaden in Höhe von rund 150 000 Euro.

Dach freigelegt

Laut der Überlinger Feuerwehr drang bei dem Einsatz ein Trupp von Feuerwehrleuten unter schwerem Atemschutz mit einem C-Schlauch in die Dachgeschosswohnung vor. Die Brandwohnung wurde gewaltsam geöffnet. Um das Feuer zu löschen, mussten laut Feuerwehr Teile des Daches freigelegt werden. Mit Hilfe der Wärmebildkamera wurden demnach Glutnester unter der Dachhaut identifiziert und gezielt abgelöscht.

Feuer greift nicht über

Eine besondere Herausforderung bedeutete für die Feuerwehr die enge Wohnbebauung, welche ein zielgerichtetes Vorgehen voraussetzte. Ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäudeteile oder andere Wohnungen konnte durch den schnellen Einsatz verhindert werden, schreibt die Feuerwehr. Dennoch sei die Dachgeschosswohnung bis auf weiteres unbewohnbar.

Inwieweit die weiteren Wohnungen des Mehrfamilienhauses durch das Löschwasser oder die defekte Elektrik in Mitleidenschaft gezogen wurden, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr Überlingen mit rund 50 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz.