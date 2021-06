Nach Autounfall einfach abgehauen

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07551 / 80 40 mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung zu setzen.

Nachdem ein unbekannter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.30 Uhr an der Tierheimkreuzung in Überlingen einfach weitergefahren ist, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht.

Der Unfallverursacher bog laut Polizeibericht mit einem silbernen Wagen mit ausländischem Kennzeichen von der Bundesstraße kommend nach rechts auf die K 7786 Richtung Überlingen ein und übersah dabei den aus Nesselwanger Richtung nahenden Opel-Corsa eines 31-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Infolge dessen kam es zum Streifvorgang, bei dem mehrere Hundert Euro Sachschaden entstand.