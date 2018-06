NABU sucht nach Vogelzählern

Der Naturschutzbund (NABU) Überlingen sucht wieder nach Interessierten, die an der bevorstehenden Vogelzählung teilnehmen wollen. Dabei werden die gefiederten Freunde ganz bequem im Garten, vom Balkon aus oder im örtlichen Park beobachtet und dem NABU gemeldet, was im Laufe einer Stunde entdeckt wurde. Faltblätter zu dieser Aktion – mit den häufigsten Vogelarten abgebildet – gibt es ab sofort im Umweltzentrum Überlingen.

Die Ergebnisse können im Internet gemeldet werden unter www.stunde-der-gartenvoegel.de oder per Meldebogen im Faltblatt: Abtrennen und per Post bis 18. Mai an den NABU (10469 Berlin) einsenden. Oder telefonisch unter der kostenlosen Rufnummer 0800 / 115 71 15 am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Mai, von 10 bis 18 Uhr. Unter allen Teilnehmern verlost der NABU Preise.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte montags und freitags von 8.30 bis 11.30 Uhr an die NABU Gruppe in Überlingen unter Telefon: Tel. 07551 / 673 65 oder per E-Mail an: umweltzentrum_ueberlingen@t-online.de

Hilfe zur Bestimmung weiterer Arten, Fotos und vieles mehr gibt es im Internet unter:

stunde-der-gartenvoegel.de