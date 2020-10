Musiker in der Corona-Krise: Vom Konzertsaal auf die Straße

Der Kreis Sigmaringen erreicht in Sachen Corona-Pandemie einen neuen Rekord: Am Dienstag steigt die Zahl der Infizierten auf 1004, womit die Marke von 1000 Infizierten insgesamt überschritten ist. Zwar überschreitet der Kreis mit einem Inzidenzwert von 35,9 noch nicht die kritische Marke, doch in der Tendenz wird die Lage wieder deutlich ernster als noch im Sommer. Wie sich die Pandemie im Kreis Sigmaringen entwickelt hat, zeigt ein Überblick.

4.