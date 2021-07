Motorrad gerät auf B 31 in Brand

Auf der B 31 ist am Samstag gegen 16.15 Uhr ein Motorrad in Brand geraten. Nur kurze Zeit nachdem der 55-jährige Zweiradfahrer an seiner Maschine Brandgeruch wahrgenommen und daraufhin am Seitenstreifen auf Höhe des Burgbergrings angehalten hatte, entzündete sich das Motorrad und stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Dem Fahrer gelang es laut Polizeibericht noch, seine Wertsachen aus den Satteltaschen zu retten. Er blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.