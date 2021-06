Im Pavillon des Bodenseekreises auf der Landesgartenschau zeigt der Überlinger Künstler Bernhard Hube die Ausstellung „Monströse Schönheiten“. Bis zum 23. Juni sind dort großformatige Ölbilder zu sehen, auf denen meist „füllige Damen“ dargestellt sind.

Den maltechnischen Ausgangspunkt für Hubers Kunst bildet die Tafelmalerei des Mittelalters. Diese steht in gewolltem Kontrast zur Wahl des Sujets. Modern wirkt jedoch die Reduktion des Bildgegenstands auf Fläche und Farbigkeit. Letzteres lässt die Betrachtenden an Popart denken. Hubers Schönheiten bezaubern auch durch die zahlreichen Verweise auf die Kunstgeschichte, die der Künstler für die Darstellung und Posen seiner Figuren einsetzt. So kann man der Schaumgeborenen Botticellis begegnen und es gibt Verweise auf Rubens und Velasquez sowie auf die Schlichtheit der romanischen Kunst. Diese ausgeklügelte Verbindung historischer und moderner Kunstelemente verwandelt das anfangs grotesk-übertrieben Scheinende in anmutig Erhabenes. Die Bilder werden so zu kraftvollen und selbstbewussten Personifizierungen des Weiblichen.

Bernhard Huber, in Görwihl im Südschwarzwald geboren, studierte Malerei und Graphik in München und Konstanz. In Stuttgart absolvierte er eine Ausbildung zum Kunsterzieher. An der privaten Schule Schloss Salem war er von 1979 bis 2012 als Kunsterzieher tätig. Bernhard Huber lebt und arbeitet in Überlingen-Goldbach.

Im Landkreispavillon präsentiert der Bodenseekreis seine Vielfalt und Schönheit auf der Landesgartenschau. Gelegen im Uferpark, im Herzen der Schau, bietet das einladende Holzgebäude Raum für Veranstaltungen, Aktionen und Ausstellungen. Mit einer Vielzahl von Akteuren aus Handwerk, Wirtschaft, Tourismus und öffentlicher Verwaltung stellt sich hier der Kreis vor. Künstlerinnen und Künstler aus der Region zeigen im wechselnden Rhythmus ihre Arbeiten. In speziellen Themenwochen gibt es zudem Einblicke und Mitmach-Angebote. Themen sind zum Beispiel Gesundheit und Ernährung, Kultur, Mobilität sowie Landschaft und Natur.