Mit Weihnachtsliedern Hoffnung schenken

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Publikumsweihnachtsliedersingen unter dem Titel „Lieder bringen Licht ins Dunkel“ am Vorabend des Heiligen Abends in der Überlinger Franziskanerkirche ist aus dem Veranstaltungskalender der Stadt Überlingen nicht mehr wegzudenken.

In diesem Jahr erhielt der Männerchor Überlingen beim elften Publikumsweihnachtsliedersingen durch das Männerchor-Projekt des Bodensee-Hegau-Chorverbandes gesangliche Verstärkung mit Sängern aus sieben Männerchören des Verbandes. Um in der Weihnachtszeit auch an die Menschen zu denken, denen es nicht so gut geht und um mit den schönsten deutschen Weihnachtsliedern wieder Hoffnung zu schenken und Licht ins Dunkel zu bringen, hatte Bernhard Schäuble 2010 mit dem Männerchor Überlingen diese Veranstaltung ins Leben gerufen und der Nachsorgeklinik Tannheim im Laufe der Jahre inklusive der aktuell etwa 2100 Euro an Spenden rund 28.000 Euro an Spenden weitergeleitet.

„Unterstützen wir so die gute Sache und öffnen unsere Herzen großzügig“, bat Bernhard Schäuble zu Beginn der Veranstaltung. Die 51 Sänger unter der musikalischen Leitung von Tiloudin Anjarwalla eröffneten das Programm mit „Tochter Zion“ von Georg Friedrich Händel. Matthias Auer begleitete an der Orgel die zehn schönsten deutschen Weihnachtslieder, zu denen das zahlreiche Publikum sangesfreudig einstimmte. Darunter waren „O Tannenbaum“, „Leise rieselt der Schnee“ und „Alle Jahre wieder“, bei dem Matthias Auer im Vorspiel munter die Schneeflocken wirbeln ließ. „Hoch tut euch auf ihr Tore der Welt“ forderte der Männerchor auf und ließ mit hörbarer Dynamik die „Weihnachtsglocken“ von Hermann Sonnet, op.140 und „Heilige Nacht“ von Johann Friedrich Reichardt erklingen.

Eine neue Klangfarbe schenkten die jungen Sopranistinnen Helena Müller und Lea Hoffmann mit dem gefühlvollen „Abendsegen“ aus der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck „Wir singen zuhause immer diese Lieder, mehrstimmig sogar. Das ist Tradition, das kommt von innen“, strahlte die Konzertbesucherin Stephanie Stadtmüller. „Das Miteinander Singen und Geben verbindet sich hier so schön miteinander“, unterstrich Stiftungsrätin Sabine Reiser und Thomas Müller, Geschäftsführer der Nachsorgeklinik, ist dankbar. „Es ist einfach schön, wenn wir aus der Region Unterstützung erfahren.“