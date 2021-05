Mit Stromantrieb die Bodenseeregion entdecken

Mit Elektroautos und -rädern kann ab sofort die Bodenseeregion entdeckt werden. Die Mobilitäts- und Erlebnisplattform „just-explore Bodensee“ ist nach Sylt, der Lübecker Bucht und der Region Nürnberg nun auch am Bodensee vertreten. Initiiert haben das Projekt das Autohaus Riess und die Überlingen Marketing und Tourismus GmbH. Beide Unternehmen sind offizielle Partner der Landesgartenschau Überlingen 2021. Mit der buchbaren E-Mobility können die Vorteile der Elektromobilität unkompliziert erprobt werden, teilen die Initiatoren mit. Damit kombiniert werden können weitere touristische Angebote.

Zusammen mit zahlreichen lokalen Partnern soll „just-explore Bodensee“ einen zukunftsweisenden Zugang zur Region eröffnen. „Wir freuen uns, das erfolgreiche E-Mobilitätsprojekt mit Überlingen als ersten Ort am Bodensee zu unterstützen. Damit können wir das Mobilitätsangebot für Einheimische und Gäste in unserer Stadt gezielt weiterentwickeln“, betonte Jan Zeitler, Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Überlingen Marketing und Tourismus GmbH, bei der Vorstellung des Projekts.

„Als Kooperationspartner stellt das Stadtwerk am See den Nutzern 120 Ladepunkte in der Region zur Verfügung. Darüber hinaus schenkt das Stadtwerk den just-explore-Kunden eine kostenlose Ladung mit Ökostrom. Wir sorgen damit für die positive und ökologische Energie“, erklärte Projektleiter und Innovationsmanager Oliver Hoch vom Stadtwerk am See.

Dreh- und Angelpunkt ist die Buchungsplattform www.bodensee.justexplore.de/. Die Online-Plattform bietet einen Überblick aller Elektromobilitätsangebote und kombinierbaren Erlebnisse sowie deren Verfügbarkeit und Preise. Alle Leistungen können über die Plattform online gebucht und abgerechnet werden.

Neben der Online-Buchung über die Website ist eine Buchung vor Ort in Überlingen in den E-Mobility Centern, in der Tourist-Information Überlingen, Landungsplatz 3 bis 5, sowie im Autohaus Riess, Abigstraße 6 in Überlingen, jederzeit möglich. Zusätzlich lassen sich auch E-Bikes online und vor Ort im Weidemann Cityshop, Hofstatt 12, in Überlingen buchen.

Für jede Fahrzeug-Buchung über die Plattform erhalten die Kundinnen und Kunden just-explore-Punkte. Die Anzahl richtet sich dabei nach Dauer der Miete und dem ausgewählten Fahrzeug. Bereits mit der ersten Buchung gibt es Punkte für ein Erlebnis mit besonderen Angeboten zahlreicher lokaler Partner wie der Blumeninsel Mainau, der Bodensee-Therme Überlingen, dem Landgasthof „Zum Adler“ oder dem Gourmetrestaurant „s´Äpfle“.

Unter www.bodensee.justexplore.de/ können alle Angebote gebucht und zusätzliche Informationen abgerufen werden.