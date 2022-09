Mit Martin Hahn in den Landtag

Der Grüne Landtagsabgeordnete Martin Hahn lädt Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis Bodensee am Dienstag, 27. September, zum Besuch des Landtags in Stuttgart ein. Im Plenum dürfen die Gäste ein Fachgespräch zum Thema „ÖKO-Markt Aktuell – Tendenzen, Weichenstellungen, Herausforderungen“ verfolgen. Danach stehen eine Führung durch den Landtag und ein persönliches Abgeordnetengespräch mit MdL Martin Hahn auf dem Programm. Zum anschließenden Mittagessen im Plenumsrestaurant sind die Teilnehmer herzlich eingeladen. Vor der Rückfahrt gibt es noch etwa eineinhalb Stunden Zeit, in der Stadt zu bummeln. Hin- und Rückfahrt erfolgen mit der Bahn. Die Fahrt startet am Morgen um 8.30 Uhr ab Friedrichshafen Stadtbahnhof.

Anmeldeschluss ist der 22. September. Anmeldungen telefonisch unter 07551 / 9891192 (Wahlkreisbüro Überlingen) oder per Mail an martin.hahn.wk2@gruene.landtag-bw.de