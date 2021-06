Mehrere Unfälle in Folge eines gelösten Rades

Mehrere tausend Euro Schaden an verschiedenen Autos sind die Folgen eines Rads, das sich auf der B31 von einem Lastwagen gelöst hat. Dadurch kam es auf Höhe Überlingen zu mehreren Unfällen. Zum Glück gab es nur eine Leichtverletzte.

Das Rad löste sich am Montag gegen 11.45 Uhr bei Aufkirch vom Doppelachsanhänger eines in Richtung Stockach fahrenden Lastwagens. Es sprang über die Fahrbahn und schlug frontal in den entgegenkommenden Renault eines 60-Jährigen ein. Der gleichaltrige Lenker des Lasters setzte seine Fahrt in Richtung Autobahn zunächst fort, wurde aber später im Bereich Nellenburg angehalten. Der Autofahrer bremste stark ab und geriet daraufhin ins Bankett. Zum Glück wurde niemand verletzt, den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Hinter der Unfallstelle bildete sich auf der Bundesstraße sofort ein Stau. Ein 22-Jähriger war in Richtung Überlingen unterwegs, erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr dem Daimler eines am Stauende langsam fahrenden 26-jährigen auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt insgesamt mindestens bei 4500 Euro.

Größere Folgen hatte ein weiterer Folgeunfall: Ein 45-Jähriger, der in Richtung Überlingen fuhr, wurde offensichtlich ebenfalls durch den Rückstau überrascht. Er leitete eine Vollbremsung ein und lenkte seinen Ford Transit reflexartig in den Gegenverkehr, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Ein entgegenkommender 62-Jähriger, der auf der linken Fahrspur in Richtung Stockach unterwegs war, konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch ein sofortiges Ausweichmanöver auf die rechte Fahrspur verhindern, berührte dabei jedoch einen auf der rechten Spur fahrenden Sattelzug. Sein Auto kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinauf. Durch den Streifvorgang barst das Beifahrerfenster des Daimlers. Die umherfliegenden Glassplitter verletzte seine Mitfahrerin leicht. Sie wurde am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit war und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 6000 Euro, hinzu kommen 10 000 Euro Schaden am Lastwagen. Die Bundesstraße war bis zum Ende der Bergungsmaßnahmen etwa zwei Stunden lang zeitweise in beiden Richtungen gesperrt.