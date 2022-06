Mehrere Oldtimer bei Überlingen in Unfall verwickelt - hoher Sachschaden

Mehrere Oldtimer sind am Samstag gegen 11.30 Uhr in Überlingen in einen Unfall verwickelt worden. Eine 71-Jährige befuhr mit ihrem Buick in der Nußdorfer Straße laut eigener Aussage wegen eines technischen Defekts die Kontrolle über das Auto und streifte einen Ford Taunus eines 81-Jährigen.

Außerdem fuhr sie auf einen Daimler-Benz 190 SL eines 62-Jährigen auf, der zuvor schon auf einen Daimler-Benz 220 aufgefahren war. In dem Bereich der Kollision zwischen der Unfallverursacherin und dem Daimler-Benz 190 SL befand sich eine 80-jährige Fußgängerin, die sich durch einen beherzten Sprung in eine Grünanlage in Sicherheit brachte. Allerdings wurde die Dame hierbei leicht verletzt. Den gesamten Schaden schätzt die Polizei auf 137 000 Euro.