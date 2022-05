Mehrere Autobrände in Überlingen: Polizei vermutet Brandstiftung

Drei Autos haben mitten in Überlingen gebrannt. In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 2.30 Uhr fing ein Fahrzeug in der Christophstraße Feuer, teilt die Polizei Ravensburg mit. Die Flammen breiteten sich rasch auf zwei weitere Autos und die Fassade eines angrenzenden Drogeriemarktes aus.

Bisher ist die Ursache des Feuers nicht geklärt, die Polizei schließt allerdings nicht aus, dass jemand das Auto absichtlich anzündete. Die Einsatzkräfte evakuierten mehrere Anwohner und Anwohnerinnen und löschten den Brand.

Eins der Fahrzeuge brannte komplett aus, die anderen zwei beschädigte das Feuer stark, sagt Simon Göppert, Sprecher der Polizei Ravensburg. Insgesamt verursachte das Feuer an den Autos einen Sachschaden von 60 000 Euro. Am Gebäude des Drogeriemarktes schätzt die Polizei die Kosten für den Schaden ebenfalls auf einen fünfstelligen Betrag.