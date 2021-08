Markus Brenner stellt im Landkreispavillon aus

Fische in Badeanzügen, in Trauerkleidung, mit Burka. Fische sind ein Lieblingsthema des renommierten Medienkünstlers Markus Brenner, dessen Arbeiten ab Donnerstag, 5. August, bis Ende des Monats im Landkreispavillon auf der Landesgartenschau Überlingen zu sehen sind. Für die Fotoarbeiten erhielt jeder Fisch maßgeschneiderte Bekleidung und wurde mit einer Großformatkamera abgelichtet.

„Die Widersprüchlichkeit ihrer Erscheinung ist das, was den Betrachtenden an den Arbeiten Brenners irritiert“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturamt Bodenseekreis. Was hier ironisch-leicht als Verhüllung eines Fisches hervortrete, seien aber ganz und gar menschliche Eigenschaften und Verhaltensweisen. Die Frage nach Identitäten und ihren äußerlichen Manifestationen stelle sich automatisch. Man müsse also kein Fisch sein, um im Schwarm zu schwimmen.

Markus Brenner wurde 1967 in Friedrichshafen geboren und wuchs in Meersburg auf. Er studierte Geschichte, Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaften. Seit 1989 ist er als freischaffender Künstler tätig. Er lebt und arbeitet in Konstanz und Berlin.

Die Ausstellung ist im Rahmen der Landesgartenschau bis zum 1. September zu sehen. Der Landkreispavillon ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.