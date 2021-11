Mann will vor Polizei flüchten

Ein 31-jähriger Autofahrer ist am Dienstagvormittag in Überlingen vor der Polizei geflüchtet, die den Mann an einer Tankstelle kontrollieren wollte, da an seinem Auto Kennzeichen ohne Plaketten angebracht waren, heißt es im Polizeibericht. Bei dem Fluchtversuch stieß der Mann einen 35-Jährigen zur Seite, der sich ihm in den Weg stellte. Der 35-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Erst nachdem die Polizisten Pfefferspray einsetzten, konnte der Mann gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Der Grund für seine Flucht wurde schnell klar: Er hat keinen Führerschein. der Wagen war nicht versichert und die Kennzeichen waren nicht für das Auto bestimmt. Da er darüber hinaus auch mehr als drei Promille Alkohol im Blut hatte, musste er zur Blutentnahme in eine Klinik.