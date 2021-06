Mann verletzt nach Beziehungsstreit Helfer und Polizei

Ein 43-jähriger Mann hat am Sonntagabend im Bereich der Seestraße in Sipplingen mehrere Personen bedroht und verletzt. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, wie die Polizei schreibt.

Der Mann war zunächst mit seiner 40-jährigen Freundin aneinandergeraten. Ein 37-jähriger Passant, der auf die handfeste Auseinandersetzung aufmerksam geworden war, eilte der Frau zur Hilfe. Der 43-Jährige ließ daraufhin von der Frau ab und richtete seine Aggressionen gegen den 37-jährigen Helfer. Bei der körperlichen Auseinandersetzung erlitten beide laut Polizeibericht „erhebliche Verletzungen am gesamten Körper“. Zeugen, die mit ihrem Auto vorbeifuhren, kamen ebenfalls zur Hilfe. Der Tatverdächtige lief daraufhin in Richtung See und bewaffnete sich mit faustgroßen Steinen, die er dem 37-Jährigen unter Todesdrohungen mehrfach auf den Kopf schlug. Eine 21-jährige Zeugin erlitt beim Versuch, die Kontrahenten zu trennen, leichte Verletzungen. Der 37-Jährige erlitt mehrere Kopfplatzwunden, Hämatome und Schürfwunden. Erst beim Eintreffen der hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung warf der Aggressor die Steine weg und ließ von seinem Gegenüber ab. Gegen die Festnahme wehrte sich der 43-Jährige erheblich und schlug mit seinen Fäusten nach den Polizeibeamten. Den Polizisten, die ebenfalls leichte Verletzungen davontrugen, gelang es nur mit erheblichem Kraftaufwand, den Tatverdächtigen zu bändigen.

Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem Mann einen Wert von knapp 1,4 Promille. Für den 43-Jährigen, der ebenfalls zahlreiche Blessuren davongetragen hatte, endete der Tag und die darauffolgende Nacht in der Gewahrsamszelle. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.