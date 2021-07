Mann schlägt auf drei Mädchen ein

Strafrechtlich muss sich ein 46-jähriger Mann verantworten, der am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr laut Polizeibericht im Bereich der Lippertsreuter Straße in Überlingen auf drei Jugendliche einschlug. Die Mädchen im Alter von 14, 15 und 16 Jahren standen an der Bushaltestelle, als der Mann sie zunächst beleidigte. Danach schlug er sie mit seinem Gehstock und trat nach ihnen. Erst als eine der Jugendlichen den Notruf wählte, ließ der 46-Jährige von ihnen ab und flüchtete. Der Tatverdächtige konnte aufgrund der Beschreibung ermittelt werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn ein. Die Mädchen erlitten leichte Verletzungen in Form von Abschürfungen und Prellungen.