Mann mit Messer an Armen verletzt

Erst beraubt, dann attackiert: Ein 56-jährigerMann ist laut eigener Aussage am Sonntag gegen 3.30 Uhr am Landungsplatz in Überlingen bestohlen worden. Der Geschädigte hatte sich laut Polizeibericht zunächst mit einem 42-Jährigen in einer Gaststätte aufgehalten. Als diese geschlossen wurde, habe man sich im Außenbereich an einen Stehtisch begeben und dort Vertragsverhandlungen zu einem Arbeitsvertrag fortgesetzt. Hierzu habe der 56-Jährige auch Bargeld auf den Tisch gelegt. Nachdem er sich für einen kurzen Moment abgewandt hatte, war das Geld plötzlich verschwunden. Als er daraufhin seinen 42-jährigen Gesprächspartner auf den Verbleib des Geldes ansprach, habe dieser erwidert, dass er das Geld nicht habe, ihn aber unvermittelt mit einem Messer angegriffen und an beiden Unterarmen leicht verletzt. Danach habe sich der 42-Jährige zu Fuß entfernt.

Der 56-Jährige wurde von einem hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Untersuchung der oberflächlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Den Tatverdächtigen konnte die Polizei wenig später in seiner Wohnung schlafend antreffen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.