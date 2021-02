Mann greift zwei Polizisten an

Ein 27-jähriger Mann hat am Montag gegen 15.30 Uhr in der Schreibersbildstraße in Überlingen zwei zivile Polizeibeamte angegriffen, die ihn kontrollieren. Laut Polizeibericht hatten sich bei der Personenkontrolle Anhaltspunkte für eine Dokumentenfälschung ergeben, weshalb die Beamten den Identitätsnachweis des 27-Jährigen sicherstellten. Der Mann, der mit den Maßnahmen offensichtlich nicht einverstanden war, stellte sich vor das Polizeifahrzeug und fotografierte die beiden Einsatzkräfte.

Unmittelbar nach der Aufforderung des 45-jährigen Polizeibeamten, beiseite zu treten, versetzte der Mann diesem unvermittelt mehrere Schläge auf den Kopf. Der Polizist verlor infolge des Angriffs das Bewusstsein und stürzte. Bis die Kollegin zu Hilfe eilen und den Angreifer wegziehen konnte, schlug dieser auf den am Boden Liegenden ein. Der Mann wehrte sich und biss die Beamtin dabei in die Hand.

Um den Angreifer, der sich den Einsatzkräften immer wieder bedrohlich annäherte, auf Abstand zu halten, setzte die Polizeibeamtin Pfefferspray ein.

Vor dem Eintreffen der alarmierten Unterstützungskräfte flüchtete der 27-Jährige zu Fuß und konnte im Rahmen der Fahndung bislang nicht angetroffen werden.

Während die Beamtin eine Bisswunde davontrug, musste ihr Kollege stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Beide waren nicht mehr dienstfähig. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen übernommen.