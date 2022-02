Mann flüchtet nach Sturz mit gestohlenem Roller

Nach einem Unfall am Montag gegen 18 Uhr in der Friedhofstraße in Überlingen ermittelt die Polizei gegen einen bislang unbekannten Motorroller-Fahrer. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit von der Owinger Straße über den Gehweg in die Friedhofstraße fuhr. Dort lenkte er den Roller über eine Verkehrsinsel, stürzte und kollidierte mit einem auf dem Parkplatz der Wiestorschule stehenden Auto. Ersthelfern gegenüber gab der augenscheinlich alkoholisierte und leicht verletzte Mann an, weder Polizei noch Rettungsdienst zu benötigen, und ergriff umgehend zu Fuß die Flucht. Er konnte trotz eingeleiteter Fahndung der Polizei nicht mehr angetroffen werden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Motorroller am Vormittag als gestohlen gemeldet worden war. Am Zweirad und am geparkten Auto entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Diebstahls, des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht. Der Flüchtige, der sich beim Unfall offenbar an der linken Wange verletzte, wird als rund 40 Jahre alt, etwa 1,85 bis 1,90 MEter groß und osteuropäisch beschrieben. Er hatte einen leichten Bauch, kurze braune Haare und einen ungepflegten Fünf-Tage-Bart. Der Mann trug eine olivgrüne Jacke und hatte eine weiße Umhängetasche bei sich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07551 / 80 40 entgegen.