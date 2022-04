Mann fällt aggressiv und beleidigend auf

Weil er mit einem Kontrahenten am ZOB Überlingen am frühen Sonntagmorgen gegen 0.15 Uhr in Streit geriet und eine Schlägerei laut Polizeibericht unmittelbar bevorstand, rief ein 22-Jähriger die Polizei auf den Plan. Bei der Personenkontrolle verhielt sich der Mann aggressiv und uneinsichtig, weshalb ihm zur Verhinderung weiterer Störungen ein Platzverweis für den ZOB ausgesprochen wurde. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten mit verschiedenen Kraftausdrücken und erhielt deshalb bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige.