Ein 45-jähriger Mann hat am Montag gegen 20.30 Uhr in der Straße „In den Mühlen“ in Überlingen aus seiner Sicht zu lange auf bestelltes Essen warten müssen. Er geriet laut Polizei mit dem 29-jährigen Lieferanten in eine hitzige Diskussion und soll dabei dem Pizzalieferanten auf den Hinterkopf geschlagen haben. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.