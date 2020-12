Ein 43-jähriger Lastwagenfahrer hat am Montag gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz nach der Abfahrt Nußdorf in Fahrtrichtung Überlingen einen Unfall verursacht. Er wollte mit seinem Sattelzug zurücksetzen und übersah hierbei laut Polizeibericht einen hinter ihm geparkten Sprinter. Der Lastwagen prallte gegen dessen Front. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, schätzt die Polizei.