Lisa Kramer ist bei der EM dabei

Souveräne Qualifikation, obwohl Lisa Kramer nervös in den Wettkampf startete. Die Leichtathletin des LC Überlingen nimmt an der U18 EM in Györ (Ungarn) teil. Sie startet im Dreisprung. Bereits beim Normwettkampf in Eppingen Mitte Mai hatte sie mit 12,76 Meter die geforderten 12,50 Meter für die EM deutlich übersprungen. Nun galt es bei der U18 Gala in Schweinfurt noch einen der ersten beiden Plätze zu belegen um ein Ticket für Ungarn zu lösen. Sie gewann den Wettkampf souverän mit 12,52 Meter und einem deutlichen Vorsprung von 41 Zentimeter.

Gleich im ersten Versuch legte sie einen fulminanten Sprung hin, der jedoch minimal übertreten war. Dadurch verunsichert, verschenkte sie in den folgenden vier Versuchen jeweils zwischen 20 und 30 Zentimeter am Brett. Trotzdem setzte sie sich gleich im zweiten Sprung mit 12,18 Meter an die Spitze des großen Feldes und gab die Führung nicht mehr ab. Im fünften Versuch steigerte sie sich nochmals auf 12,37 Meter.

In ihrem letzten traf sie das Brett relativ gut und konnte mit 12,52 Meter ihre gute Form und die geforderte Norm für die EM abermals bestätigen. Kramer wird am 7. Juli Deutschland alleine im Dreisprung vertreten. „Ich bin überglücklich, in Ungarn zum ersten Mal im Nationaltrikot auf einem internationalen Wettkampf zu starten“, freut sich die junge Dreispringerin aus Überlingen.

Mit ihrer persönlichen Bestleistung von 12,76 Meter liegt sie aktuell auf Platz sechs der Europäischen Jahres-Bestenliste. Am Wochenende versucht sie nochmals auf den süddeutschen Meisterschaften in Erding Wettkampfroutine zu bekommen, um so optimal vorbereitet nach Ungarn zu fliegen.