Linienbus macht sich selbstständig

Führerlos unterwegs gewesen ist am Freitag kurz vor 8 Uhr ein Linienbus in der Überlinger Wiestorstraße, so die Polizei. Der Fahrer hatte an der Haltestelle seinen Bus verlassen, ihn aber nicht gegen Wegrollen gesichert. So kam auf der abschüssigen Straße Bewegung in den Bus. Nach einigen Metern prallte er wuchtig gegen eine Ampel und kam dort zum Stehen. Es entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.