Lesung auf der Landesgartenschau mit Verena Roßbacher

Begleitend zur Open-Air-Bibliothek auf der Landesgartenschau Überlingen stellt eine Lesungsreihe renommierte Autorinnen und Autoren des Bodenseeraums vor. Zugleich erinnert die Reihe aber auch an bereits verstorbene Schriftsteller vom See. Am Dienstag, 1. Juni, „begegnen“ sich die Vorarlberger Autoren Verena Roßbacher und Franz Michael Felder. Felder wird von dem Literaturwissenschaftler Jürgen Thaler vorgestellt, die Lesung von Oswald Burger moderiert.