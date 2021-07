Lesen am See – Lea Singer trifft Annette von Droste-Hülshoff

Eine Open-Air-Bibliothek mit mehr als eintausend Büchern zur Literaturgeschichte des Bodenseeraums, erwartet die Besucher der Villengärten auf der Landesgartenschau Überlingen. Begleitend zu dieser Ausstellung präsentiert die Lesungsreihe „Literatur unter Bäumen – Lesen am See“ namhafte Autorinnen und Autoren der Vierländerregion, erinnert aber auch an bereits verstorbene Schriftsteller vom See.

Am Dienstag, 3. August, „begegnen“ sich die Autorinnen Lea Singer (alias Eva Gesine Baur) und Annette von Droste-Hülshoff um 19 Uhr im Grünen Salon der LGS. Baur wuchs am Bodensee auf. Sie hat zahlreiche Bücher über kulturgeschichtliche Themen und unter dem Namen Lea Singer mehrere Romane veröffentlicht, zuletzt „La Fenice“. 2019 wurde sie mit dem Bodensee-Literaturpreis der Stadt Überlingen ausgezeichnet. Annette von Droste-Hülshoff gehört bis heute zu den beliebtesten deutschen Dichterinnen. Geboren 1797 auf der Wasserburg Hülshoff bei Münster, verließ sie 1846 ihre westfälische Heimat und lebte im alten Schloss in Meersburg. Vorgestellt wird „die Droste“ von Irene Ferchl. Geboren in Friedrichshafen, lebt Ferchl als Publizistin in Stuttgart. Durch den Abend führt Oswald Burger.