Leichtathleten vom See erwischen guten Saisonstart

Ella Buchner vom Leichtathletik Club Überlingen (LC Überlingen) hat sich beim Sindelfinger Hallenmeeting mit 3,80 Metern im Stabhochsprung-Wettbewerb direkt zu den deutschen Hallenmeisterschaften katapultiert. Zwei weitere Vereinskolleginnen konnten bei dem Leichathletikevent ebenfalls sehr gute Leistungen abrufen, wie der LC Überlingen mitteilt.

Gerade einmal zehn Zentimeter fehlten Buchner, um die Bundeskadernorm zu erreichen. Dabei stieg sie vorsichtig bei einer Höhe von drei Metern ein, da es ihr erster Wettkampf seit Langem war. Die Rechnung ging auf: Sie übersprang die Qualifikationsanforderung für die nationalen Titelkämpfe von 3,65 Metern deutlich und lag dabei 20 Zentimeter über ihrer persönlichen Bestleistung. Immerhin hatte Ella Buchner anschließend noch so viel Kraft, den 60-Meter-Hürdenlauf mitzulaufen. Auch hier verpasste sie das Finale mit einer Zeit von 9,64 Sekunden nur um vier Hundertstelsekunden.

Zum Überflieger entwickelte sich auch Lisa Kramer vom LC Überlingen. Sie erreichte sowohl bei den U20-Leichathletinnen als auch bei den Frauen den ersten Platz im Dreisprung mit einer Weite von 12,49 Meter. Dabei hatte sie mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen: Die Ferse tat weh, die Aufregung war groß und der Anlauf stimmte nicht perfekt. Dadurch verbuchte sie drei ungültige Versuche. Dennoch gelang es ihr, gleich zweimal die Siegesweite von 12,49 Metern zu springen – für Kramer ein guter Start in ein erfolgversprechendes Wettkampfjahr.

Johanna Siebler holte mit 13,67 Metern im Kugelstoßen den zweiten Platz. Auf Nachfrage gab sie mit einem Augenzwinkern zu, dass es für sie noch Luft nach oben gäbe. In der Tat hat Siebler in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis stelleln können, dass sie für viele Überraschungen gut ist und extrem hart an sich arbeitet. Beim 60-Meter-Hürdensprint verbesserte sie im Vorlauf mit 8,86 Sekunden ihre persönliche Bestzeit. Im Finale erreichte sie – hinter Sharon Enow Abio aus Ludwigsburg und Andrina Hodel (Schweiz) – den dritten Platz.

Voller Erwartungen und Hoffnungen waren die U20-Nachwuchsathletinnen und Athleten in Sindelfingen gestartet – war doch dieser Wettkampf die erste Leistungsbestimmung für die Saison 2019. Insgesamt war der Ausflug vom Bodensee für die kleine Delegation des LC Überlingen sehr erfolgreich: Alle drei konnten sich bereits im ersten Wettkampf der Saison für die DM, die in fünf Wochen ebenfalls in Sindelfingen stattfinden wird, qualifizieren.