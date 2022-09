Laura Weegen kommt bei ihrem Debüt auf Rang neun

Am vierten Spieltag der Segel-Bundesliga in Warnemünde hat der Bodensee-Yacht-Club Überlingen den neunten Platz belegt.

Steuermann Konstantin Steidle, Taktikerin Laura Weegen, Trimmer Tom Lembcke und Vorschiffsmann Jonathan Koch absolvierten insgesamt zwölf Wettfahrten. Für Weegen war es der erste Einsatz in der Segel-Bundesliga. „Das Format ist für mich als Taktikerin noch sehr neu, viele Situationen sind anders als in Wettfahrten mit sehr vielen Booten“, berichtete sie. Etwas enttäuscht war sie über den neunten Platz, besonders weil das Team nach dem ersten Tag noch auf dem dritten Platz gelegen hatte. Anhaltende Flaute und Seenebel machten am zweiten Tag des Events über viele Stunden Segeln auf der Bucht vor Warnemünde unmöglich. Stellenweise war der Nebel so dicht, dass die Teilnehmenden auf ihrem Weg zur Regattabahn die Tonnen nicht erkennen konnten und der Startversuch wieder abgebrochen werden musste.

Insgesamt befindet sich der Bodensee-Yacht-Club-Überlingen auf dem elften Platz nach vier von sechs Spieltagen. Weiter geht es am Freitag, 30. September, in Berlin auf dem Wannsee, bevor es zum Finale an den Bodensee nach Friedrichshafen geht.