Lastwagen überfährt Metallteil und verliert 100 Liter Diesel auf der B31

Ein Lastwagenfahrer hat laut Polizei am Samstag gegen 12.30 Uhr auf der B31 zwischen der Klosterkirche Birnau und der Abfahrt Nußdorf ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil überfahren, wodurch sein Tank beschädigt wurde. Auf seiner weiteren Fahrtstrecke verlor der LKW-Fahrer auf der Strecke in Richtung Stockach insgesamt über 100 Liter Diesel, der sich auf der Fahrbahn verteilte.

Der Schaden am Lastwagen wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Die Polizei Überlingen sucht nun nach dem Verlierer des etwa 30 Zentimeter großen Metallteils, das von Zeugen als Teil einer Anhängerkupplung oder Gerüstteil beschrieben wurde. Hinweise werden an das Polizeirevier Überlingen unter Telefon 07551/8040 erbeten.

Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen war laut Mitteilung mit acht Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz, um den Schaden zu beheben. Angetroffen wurde der beschädigte Lastwagen demnach in der Haltebucht „Biblis“ in Höhe Nesselwangen. Nachdem der Fahrer die Leckage bemerkte, hat er diese laut Feuerwehr provisorisch abgedichtet und so einen weiteren Austritt gestoppt. Nichtsdestotrotz seien bis zu diesem Zeitpunkt nicht unerhebliche Mengen Diesel aus- und ins angrenzende Erdreich eingetreten.

Zur Beseitigung der Ölspur wurde neben der Feuerwehr auch eine Fachfirma herangezogen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden konzentriert im Bereich des beschädigten Lastwagens eingesetzt. Hier wurde zunächst der ausgetretene Kraftstoff mittels Bindemittel gebunden und das verunreinigte Erdreich abgetragen. Im weiteren Einsatzverlauf wurde der mit noch rund 650 Liter befüllte und beschädigte Tank durch den zum Einsatz hinzugezogenen Gefahrgutzug der Feuerwehr abgepumpt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die B31n in diesem Abschnitt auf einen Fahrstreifen reduziert.