Lastwagen beschädigt Leitplanke auf der B31

Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat in der Nacht auf Samstag auf der B31 zwischen Nußdorf und Uhldingen in einer langgezogenen Rechtskurve die Leitplanke beschädigt. Laut Polizei beschmutzte er außerdem die Straße, nachdem er nach rechts auf das Bankett gekommen war. Nach der Tat, die in der Zeit von Freitag, 22.30 Uhr, bis Samstag, 2.45 Uhr, stattfand, entferte sich der Lastwagenfahrer unerkannt. Die Straße musste von der verständigten Feuerwehr gesäubert werden. Der entstandene Sachschaden kann laut Polizei noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07551 / 8040 zu melden.