Landesjugendmeisterschaft startet mit viel Wind

Überzeugende Vorstellungen boten die Spitzenreiter in einigen Klassen bei der Landesjugendmeisterschaft der Segler in Überlingen: Vier Wettfahrten wurden am ersten Tag bei bis zu fünf Windstärken auf allen drei Bahnen gesegelt, zwei waren es bei leichten Winden am gestrigen Freitag.

Die rund 150 Segler im Alter bis zu 18 Jahren konnten sich am Donnerstag über vergleichsweise stabile und faire Bedingungen auf dem Bodensee freuen. Die Titelvergabe war mit dem Tag schon gesichert. „Die Minimalanforderung von drei Wettfahrten wurde erfüllt“, so Landesjugendobmann Fabian Bach am Donnerstagabend gegenüber der SZ. Nach den ersten vier Wettfahrten ist auch schon ein Streicher möglich, sodass der eine oder andere Patzer oder Frühstart eliminiert werden kann.

Bei den Optimisten setzte sich der zweimalige Deutsche Jüngstenmeister Marvin Frisch (Württembergischer Yacht-Club, WYC) mit vier Siegen klar an die Spitze. Ihm direkt auf den Fersen ist sein Vereinskamerad Leon Zartl. Der Tettnanger, drei Jahre jünger als der führende Multimeister aus Hagnau, hat mit zwei zweiten und zwei dritten Plätzen sieben Punkte auf dem Konto und somit nur vier Zähler Rückstand. Konstantin Steidle (BYCÜ) liegt nach diesen ersten vier Wettfahrten auf Rang drei.

Ebenso klar mit vier Einzelsiegen ist Julia Kühn (Konstanzer YC) bei den Lasern 4.7 in Führung gegangen, gefolgt von dem Stuttgarter Dorian Kern. Im etwas größeren Laser-Radial gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ben Schweigler vom Schluchsee und Carsten Bauer (WYC), die lediglich einen Punkt auseinander liegen. In der Europe dominieren die Nachwuchssegler des YC Immenstaad. Gerhard Goetz führt mit zwei beziehungsweise drei Punkten Vorsprung vor Annica Rimmele und Lukas Müller.

Bei den 29ern liegen überraschend die Heidelberger Geschwister Charlotte und Thomas Müller mit vier Siegen in Führung. Die favorisierten Schwestern Bärbel und Vera Maag vom WV Fischbach rangieren mit drei Punkten Rückstand auf Platz zwei. Im 420er führt ein Neu-Einsteiger: Dominik Fritze, vor wenigen Wochen noch bei der Europameisterschaft der Optimisten am Start, hat mit seinem Bruder Jan (SMCÜ) die Plätze 1, 1, 4 und 3 gesegelt. Drei Zähler haben sie damit Vorsprung vor Tim und Lucas Jakowidis vom YC Langenargen. (vg)