Landesgartenschau Überlingen bietet am Wochenende ein buntes Programm

Das sind die Termine auf der Landesgartenschau Überlingen für das Wochenende von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Juni. Da gibt es vom Grünen Salon, in dem es die Perspektive Zukunft diskutiert wird, über eine Spielwiese für die Kleinen bis hin zu einem Theaterstück ein vielseitiges Angebot. Darüber informieren die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Am Freitag, 11. Juni, geht es von 11 bis 12 Uhr um die Menzinger Gärten: Eine neue Rose erhält ihren Namen – Rosentaufe mit der deutschen Rosengesellschaft und dem Züchterhaus Rosen Tantau. Vom ersten Sämling bis zur Taufe dauert es acht bis zehn Jahre. Erst dann ist eine neue Rose reif für den Markt, sie ist geprüft, hat vielleicht sogar schon einige Auszeichnungen in der Rosenwelt erhalten und kann nun auch in den privaten und öffentlichen Gärten zeigen was sie kann. Die Kletterrose aus dem Haus Rosen Tantau hat schöne pinkfarbene kleine Blüten und duftet.

Im Grünen Salon geht es am Freitag, 11. Juni, von 17 bis 19 Uhr um das Thema: Perspektive Zukunft – Nachdenken über Klima und Umwelt im Grünen Salon. Dabei stellt sich die Firma Sonett vor, 1977 gegründet wurde und laut Organisatoren zu den Pionieren in der Herstellung von ökologischen Wasch- und Reinigungsmitteln zählt. Vom Deggenhausertal, Nähe Bodensee aus, werden die Produkte heute in mehr als 40 Länder weltweit verkauft. Ein wesentlicher Impuls für die Gründung des Unternehmens war die Sorge um die Qualität des Wassers, dessen Vitalität damals wie auch heute noch in hohem Maße durch Waschmittelreste beeinträchtigt wird.

Am Freitag, 11. Juni, gibt es von 19 bis 21.30 Uhr auf der Sparkasse-Bodensee-Bühne im Uferpark feine Musik: The See Sisters und Brothers werden dort spielen. Sie nehmen das Publikum in charmanter Art mit in die legendäre Ära des Swing und versetzen es mit ihrem closed, harmony-Satzgesang in die Zeit der mitreißenden Musik der 30er- und 40er-Jahre. Mit Eleganz, Witz und einer ordentlichen Prise Beschwingtheit entführen die Mädels und Jungs ihre Zuhörer und Zuhörerinnen in die rauchigen Keller der ersten Jazzkneipen und auf die großen Bühnen des Hollywoodglamours.

Auf der Aktionswiese im Uferpark wird am Samstag, 12. Juni, von 11 bis 17 Uhrm ein „schöner Ort“ mit Spielkästen für Kinder angeboten. Wollt ihr Gold ausgraben, Magnete auftürmen, Zaubersand formen, Filzmäuse füttern, Schätze sortieren, Mehl mahlen und fühlen? Ein schöner Ort lädt die Kleinen ein, in Spielwelten einzutauchen, frei zu entdecken und ihrer Neugierde zu folgen. Das Angebot richtet sich an Kinder ab zwei Jahre. Für die Kleinsten (null bis zwei Jahre) bietet ein geschützter Bereich allerlei Entfaltungsmöglichkeiten. Zahlreiche naturnahe Spielgegenstände laden zum Staunen und Entdecken ein. Bewegungselemente ermuntern zu kleinen Kletter-Abenteuern.

Auf der Sparkasse-Bodensee-Bühne spielt am Sonntag, 13. Juni, von 15 bis 15.45 Uhr das Theater Claudius Hoffmann „Der Junge mit der Glückshaut“. Es ist ein Märchen-Schauspiel für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren. Das Märchen „Der Junge mit der Glückshaut“, auch bekannt als „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“, ist eines der beliebtesten Märchen der Brüder Grimm. Während Claudius Hoffmann erzählend in die verschiedenen Rollen schlüpft, sie gestaltet und entstehen lässt, zaubert Dorle Ferber – passend zum Märchen – die verschiedenartigsten Klänge auf Violine, Gitarre, Flöten oder einer hohl klingenden Bambuswurzel.