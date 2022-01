Landesgartenschau, Südumfahrung, Bürgerentscheide: 2021 war im westlichen Bodenseekreis einiges los

Bau der Südumfahrung soll 2022 beginnen

Die Südumfahrung Markdorf wird gebaut. Diesen Beschluss fasst der Kreistag des Bodenseekreises in einer Sondersitzung Anfang Dezember mit deutlicher Mehrheit. Nach mehr als 20 Jahren Verkehrsberechnungen, Diskussionen und Planungen ist der Baubeschluss für die Umgehungsstraße von Markdorf nun amtlich.

Knapp 700 000 besuchen die Landesgartenschau in Überlingen

Knapp 700 000 Besuche verbucht die Landesgartenschau (LGA) in Überlingen. Trotz Corona-Beschränkungen, trotz Verschiebung um ein Jahr, trotz eines durchwachsenen Sommers und trotz eines verspäteten Starts besuchen mehr Gäste als erwartet die geschaffenen Attraktionen und Veranstaltungen rund um den Uferpark.

Hagnauer stimmen für Erweiterung ihres Hafens

Gut 70 Prozent der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger von Hagnau haben sich Mitte Oktober in einem Bürgerentscheid für die Hafenerweiterung in Hagnau ausgesprochen. Damit erhält das Projekt „Auf zum neuen Ufer“ Rückenwind.

Auch optisch eindeutig: die Höhe der Ja- und Nein-Stapel. Auf dem Bild Wahlleiter Timo Waizmann und sein Auszählungsteam. (Foto: Geiselhart)

Georg Riedmann bleibt Bürgermeister in Markdorf

Georg Riedmann bleibt Bürgermeister von Markdorf. Bei der Wahl Ende Juni holt der Amtsinhaber 56,97 Prozent der abgegebenen Stimmen und setzt sich deutlich gegen das fünfköpfige Feld der Herausforderer durch. Der zweite Markdorfer Kandidat, Alexander Kauderer, erreicht mit 1069 Stimmen und 18,38 Prozent ein respektables Ergebnis. Markus Lauffer aus Villingen-Schwenningen bekommt 991 Stimmen (17,04 Prozent).

Coronakonform gratuliert Landrat Lothar Wölfle (rechts) dem wiedergewählten Markdorfer Bürgermeister Georg Riedmann (links). (Foto: Brigitte Walters)

Der gebürtige Markdorfer Klaus Schultz kommt auf 261 Stimmen (4,49 Prozent), Heike Padberg aus Langenargen erhält 147 Stimmen (2,53 Prozent). Und nur acht Stimmen gibt es für den Dauerkandidaten Samuel Speitelsbach. Riedmann will den Fokus in seiner zweiten Amtsperiode auf zwei Themen richten: Die Standortqualität der Einkaufs- und Dienstleistungsstadt Markdorf und ihre Anziehungskraft zum einen. Sowie der Weg zu einem finanziell darstellbaren und die Stadtentwicklung positiv prägenden Klimaschutzprogramm. Das Ziel müsse sein, dass die Menschen gerne in Markdorf seien, ob sie hier nun leben, lernen, arbeiten oder aber zur Erholung da seien.

Mann belästigt mehrfach Frauen in Markdorf

Mehrere junge Frauen wenden sich Anfang Oktober an die Öffentlichkeit, weil sie im Umfeld des Bahnhofs in Markdorf Opfer sexueller Belästigung werden. Ein Mann soll die körperliche Nähe der Frauen gesucht, sie umarmt oder teils unsittlich berührt haben, teilt die Polizei später mit. Die Frauen stellen Strafanzeige. Weil sie nahezu eine identische Beschreibung des mutmaßlichen Täters liefern, gerät relativ schnell ein 25-Jähriger ins Visier der Polizei. Die Beamten ermitteln gegen ihn wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung und sexuellen Beleidigung.

Trotzdem wird der Mann zwei Wochen später erneut auffällig. Wieder spricht er im Umfeld des Bahnhofs und eines nahe gelegenen Lebensmittelmarkts junge Frauen an. Erst als er in deutlich betrunkenem Zustand Mitmenschen anpöbelt, nimmt ihn die Polizei für eine Nacht in Gewahrsam. Dauerhaft könnend die Beamten den Mann allerdings nicht aus dem Verkehr ziehen. „Solange er keine Straftat begeht, sind uns – so bitter das sein mag – die Hände gebunden“, sagt Polizeisprecher Simon Göppert.

Überlinger Narren legen sich mit der Polizei an

Trotz Absage des Hänselejucks ziehen 50 Hästräger durch Überlingen. Die Polizei greift ein – die Narren fühlen sich ungerecht behandelt.