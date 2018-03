Landesgartenschau-Baustelle beeindruckt SZ-Leser

Rund 100 SZ-Leser haben sich am Samstagnachmittag während einer exklusiven Führung auf der Landesgartenschau-Baustelle in Überlingen begeistert gezeigt von dem, was die alte Reichsstadt in zwei Jahren an Mehrwert erwartet. Bei strahlendem Sonnenschein informierten Geschäftsführerin Edith Heppeler, Pressechefin Petra Pintscher und Büroleiterin Anna-Maria Allweiler die unter anderem aus Friedrichshafen, Wasserburg, Ravensburg und Sigmaringen angereisten Teilnehmer.

800 000 Besucher erwarten die Verantwortlichen während der rund 180 Ausstellungstage zwischen dem 23. April und dem 18. Oktober 2020 auf dem sechs Hektar großen Gelände. Derzeit wird das Konzept der Landschaftsarchitekten Marianne Mommsen und Gero Heck des Büros Relais aus Stuttgart und Berlin umgesetzt, die 2012 den Ideenwettbewerb gewonnen haben. Ihr Ziel: Dem urbanen Ufer der Altstadt einen landschaftlich geprägten Entwurf im westlichen Stadteingang gegenüber zu stellen.

„Versteckte Gärten hinter der Stadtmauer und bislang ungenutzte Flächen werden geöffnet und am St. Johann-Turm wird eine Kulturbühne entstehen“, verrät Anna-Maria Allweiler beim Start nur zwei der vielen Projekte innerhalb des Geländes. Dort sollen Konzerte stattfinden, aber auch die örtlichen Musikvereine bis hin zum Freiluftgottesdienst, Kinderveranstaltungen oder das Sommertheater ein Podium erhalten.

Die Zahl der mit dem Auto anreisenden Gäste soll so gering als möglich gehalten und die Besucher für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Reisebussen motiviert werden. Um keinen zentralen Ballungspunkt entstehen zu lassen, werden die Besucher bereits bei der Ankunft zu verschiedenen Eingängen der Schau geleitet. Insgesamt wird es vier Zugänge geben und die Verkehrsströme werden entsprechend gelenkt. Bahnreisende werden an zwei Stellen nahezu direkt vor einem Eingang zum Gelände ein- und aussteigen können. Für Radler werden an zentralen Stellen im Stadtgebiet und an den Eingängen zum Gelände Abstellmöglichkeiten entstehen. Den Bodensee als zusätzliche Anreisemöglichkeit zu nutzen, ist ein großer Wunsch der Planer. Gemeinsam mit den Bodensee-Schiffsbetrieben und der Insel Mainau wird nach Lösungen gesucht, um den Gästen „eine Brücke über den See“ zu bauen. Sicher ist: es wird Kombitickets (Schifffahrt und Eintritt) geben. Auch über ein Wassertaxi wird nachgedacht.

Gastronomische Einrichtungen werden neu aufgelegt, unter anderem am Stellwerk direkt am See, außerdem am östlichen Bahnhof. Barrierefreiheit ist ebenso selbstverständlich wie Spielmöglichkeiten für Kinder. Tonnenweise wurden zur Uferbefestigung riesige Steine aus Vorarlberg angefahren und Sandsäcke am Ufer aufgestellt. Im ersten Bauabschnitt im Westen des Parks kommt bereits Gartenbau-Stimmung auf. Neue Bäume sind gepflanzt und Sitzbänke laden zum Ausruhen „und Meditieren“ ein, wie eine Leserin feststellte. Strandrasen, Kiesstrand und Rasenflächen geben derzeit ein ungewöhnliches Bild am Bodenseeufer ab. Sie werden für flache Seezugänge sorgen und nach dieser ersten Landesgartenschau am Bodensee freien Seezugang bieten.