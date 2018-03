Landesgartenschau: Überlingen erhält neuen Uferpark

Überlingen verändert sich, denn die Stadt im westlichen Bodenseekreis bereitet sich auf die Landesgartenschau im Jahr 2020 vor. Besonders sichtbar sind die Veränderungen im Westen Überlingens, wo ein neuer Uferpark entsteht. Dort wurde vor gut einem Jahr eine Platanenallee gefällt und die Bahnhofstraße verlegt. Außerdem mussten Gewerbeflächen und ein Campingplatz dem neuen Park Platz machen. Bisher war das Ufer des Bodensees in diesem Bereich nicht zugänglich, doch das wird sich ändern.

„Am Ufer wurde eine Mauer entfernt und das Gelände terrassiert“, sagt Petra Pintscher, die bei der Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH für die Pressearbeit zuständig ist. Der Park, der barrierefrei zugänglich sein wird, soll naturnah gestaltet werden. Ziel ist die Schaffung eines ökologisch möglichst wertvollen Parks. „Wir werden die Schwarz-Pappel an den See zurückholen“, sagt sie. Neben dieser Baumart wird auch Strandrasen angepflanzt, der mit einem gewöhnlichen Rasen nicht vergleichbar ist. Denn Strandrasen kann auch längere Zeit unter Wasser stehen. Neben den Gräsern sollen auch das vom Aussterben bedrohte Bodensee-Vergissmeinnicht und die Strand-Schmiele vermehrt und dort angepflanzt werden.

Im Park werden Spielflächen angelegt, die von Kindern und Erziehern mitentwickelt wurden. In die Planungen seien das Grünflächenamt und die Stadtgärtnerei miteinbezogen worden, denn die neu gestalteten Flächen sollen auch nach der Landesgartenschau erhalten und gepflegt werden, sagt Petra Pintscher. Im Uferpark wird außerdem ein Gastronomiebetrieb eingerichtet, der ebenfalls dauerhaft betrieben werden soll. „In diesem Gebäude ist auch ein Raum für Taucher geplant“, sagt sie.

Fünf Ausstellungsbereiche

Neben dem Uferpark im Westen wird es in Überlingen vier weitere Ausstellungsbereiche geben, die Eintritt kosten. Dazu gehören etwa die sogenannten Villengärten, die Rosennobelgärten, die Menziger Gärten und der St.-Johann-Graben. Dabei handelt es sich teils um Plätze, die bisher für die Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Sie sollen gestalterisch aufgewertet und über Wege mit verschiedenen Aussichtsmöglichkeiten miteinander vernetzt werden. Historische Bauwerke wie die Stadtmauer sollen dabei hervorgehoben werden. Im St.-Johann-Graben etwa soll eine Veranstaltungsbühne entstehen.

Im Gegensatz zum Uferpark im Westen sollen der Landungsplatz und die Promenade in der Altstadt urban gestaltet werden. Das hat auch technische Gründe, denn unter der Konstruktion befindet sich der Ufersammler. Bestandteile wie Betonbeete oder Balkone hängen direkt mit dem Kanal zusammen. „Sie müssen als Gegengewicht erhalten bleiben“, erläutert Petra Pintscher.

Für die Landesgartenschau steht ein Budget von rund 20 Millionen Euro zur Verfügung, wobei das Land Baden-Württemberg bisher bereits Zuschüsse in Höhe von 7,5 Millionen Euro bewilligt hat. An den rund 180 Ausstellungstagen rechnen die Planer mit 800 000 Besuchern.

