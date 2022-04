Ladendiebe in Überlingen erwischt

Ein Ladendetektiv ertappte am Freitag, um 20.30 Uhr zwei mutmaßliche Ladendiebe in einem Einkaufszentrum in der Nußdorfer Straße. Der 33-jährigen und dem 23-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, Waren im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro entwendet zu haben. Nach Verständigung des Polizeireviers Überlingen, nahmen die Beamten die Ermittlungen zu dem Diebstahl und den beiden Tatverdächtigen auf. Die Polizei sicherte das Diebesgut und stellte die Personalien der Personen fest. Da die Personen nach bisherigen Ermittlungen keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnten, mussten sie vor ihrer Entlassung eine Sicherheit zur Durchführung des Strafverfahrens hinterlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.