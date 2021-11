Ladendieb hat Drogen bei sich

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 39-jähriger Mann rechnen, der am Donnerstagmittag in einem Spielzeuggeschäft in der Christophstraße beim Ladendiebstahl erwischt wurde. Der Tatverdächtige packte laut Polizeibericht einen Bausatz samt Farbe und Zubehör in seine Jacke und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten neben dem Diebesgut auch eine Dose mit einer geringen Menge illegaler Betäubungsmittel bei dem 39-Jährigen fest. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.