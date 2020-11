Ladendieb droht Verkäuferin mit Champagnerflasche

In bedrohlicher Weise hat sich am Donnerstag kurz vor 19 Uhr ein Ladendieb die Flucht gesichert. Der Unbekannte war laut Polizei in einem Lebensmitteldiscounter in der Nußdorfer Straße in Überlingen aufgefallen, nachdem die Diebstahlssicherung im Eingangsbereich des Markts ausgelöst hatte. Durch zwei Angestellte konnte der Tatverdächtige nach kurzer Verfolgung auf dem Parkdeck gestellt werden. Hier ließ er seine Umhängetasche fallen, in welcher er zwei Flaschen Champagner gestohlen hatte.

Mit einer dritten, ebenfalls entwendeten Champagnerflasche ging er in drohender Haltung auf die Verfolger zu und forderte sie auf, ihm nicht weiter zu folgen. Danach überquerte er beim Bahnhaltepunkt Nußdorf die Gleise und entkam in Richtung Strandweg.

Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt etwa 130 Euro. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls.