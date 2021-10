Kultusministerin zu Gast im „Grünen Klassenzimmer“

Das Grüne Klassenzimmer ist seit 20 Jahren fester Bestandteil auf den Landesgartenschauen und ermöglicht jedes Jahr etwa 15 000 Kindern und Jugendlichen Einblicke in Themen rund um Natur- und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit. Als Schirmherrin hat Kultusministerin Theresa Schopper das Projekt am Montag, 11. Oktober, in Überlingen besucht.

„Das Grüne Klassenzimmer sensibilisiert die Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Natur, Tieren und Mitmenschen. Es zeigt ihnen, wie sie auf dieser Basis, ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig und eigenverantwortlich handeln können – ganz nach der Leitlinie ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘, die in unseren Bildungsplänen verankert ist“, würdigt Kultusministerin Theresa Schopper das Projekt in einer Pressemitteilung. Zusammen mit einer siebten Klasse des örtlichen Gymnasiums hat sie eine Unterrichtseinheit im Grünen Klassenzimmer miterlebt, heißt es weiter. Dabei ging es um Kleinlebewesen und Fische, die es bei einem gemeinsamen Gang durch die „Schwimmenden Gärten“ der Landesgartenschau zu entdecken galt. Direkt anschließend habe die Ministerin die Möglichkeit genutzt, die „Villengärten“ zu besuchen und sich selbst ein Bild von der Landesgartenschau am Bodensee zu machen.

„Außerschulische Aktivitäten wie der Besuch der Landesgartenschau – und insbesondere des Grünen Klassenzimmers – sind keine vermeintlich ‚verzichtbaren Extras‘ im Schulalltag. Das ist in den vergangenen anderthalb Jahren noch nie so offensichtlich geworden“, erklärt die Ministerin.

Bei der diesjährigen Landesgartenschau in Überlingen lernten die Schülerinnen und Schüler im „Grünen Klassenzimmer“ beispielsweise, wie der Bodensee entstanden ist. Sie wurden zu „Wasser-Scouts“ ausgebildet und erfuhren mehr über den Wasserkreislauf und wie wichtig der schonende Umgang mit dieser Ressource ist.