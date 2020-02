KSV Taisersdorf richtet Titelkämpfe im Ringen aus

Die Jugendringer und Männer des Südbadischen Ringerverbands (SBRV) ermitteln am Wochenende ihre letzten Landesmeister des Jahres 2020. Da werden Fahrkarten für die jeweiligen Deutschen Meisterschaften vergeben.

Vor zehn Jahren war der KSV Taisersdorf letztmals Gastgeber solcher Titelkämpfe in der Sporthalle Owingen. Anlass war damals das 40-jährige Vereinsbestehen. Für das Präsidium des SBRV lag somit ein guter Grund vor, nun zum 50-jährigen Bestehen des KSV die Linzgauer erneut mit der Ausrichtung dieser Meisterschaften zu beauftragen.

Die Kämpfe beginnen am Samstag mit der C-Jugend, die ab 10.45 Uhr im freien Stil ihre Sieger suchen. Die Männer stoßen um 15.45 Uhr hinzu, auch sie ermitteln ihre Meister in zehn Gewichtsklassen im freien Stil.

Am Sonntag sind die A- und B-Jugendlichen an der Reihe. Sie gehen im griechisch-römischen Stil an den Start. Für die besten B-Jugendringer bleibt nach diesen Meisterschaften eine vierwöchige Vorbereitungszeit, da bereits vom 27. bis 29. März die Deutschen Meisterschaften in dieser Altersgruppe in Ladenburg (Freistil) und Zella-Mehlis (griechisch-römisch) stattfinden. Eine Woche später (3. bis 5. April) trifft sich die Deutsche Freistil-Elite der A-Jugend am Bodensee, wenn der VfK Radolfzell sein Debüt bei der Ausrichtung einer Deutschen Meisterschaft gibt.