Kripo stellt sieben Kilo Marihuana sicher

Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen hat in Überlingen drei Männer vorläufig festgenommen und circa sieben Kilogramm Marihuana sichergestellt. Der Zugriff erfolgte bereits in der vergangenen Woche, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bereits im September 2019 fiel der Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln auf einen 29-jährigen türkischen Staatsangehörigen aus Überlingen. Als er sich am Donnerstag mit einem 35-jährigen deutschen mutmaßlichen Abnehmer traf, griffen die Ermittler zu. Sie stellten stellten etwa fünf Kilogramm Marihuana und mehrere Tausend Euro Bargeld sicher, die vermutlich aus Drogengeschäften herrühren.

Da die Kriminalpolizei ferner in Erfahrung bringen konnte, dass der mutmaßliche Drogendealer am Folgetag weiteres Rauschgift von einem 36-jährigen litauischen Lieferanten erwartete, gelang es den Ermittlern, den Litauer am vereinbarten Treffpunkt in Überlingen vorläufig festzunehmen und weitere zwei Kilogramm Marihuana zu beschlagnahmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete der zuständige Haftrichter gegen die beiden Hauptverdächtigen die Untersuchungshaft an.

Der 35-Jährige wurde auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.