Zu einer starken Rauchentwicklung, ausgehend von einem Komposthaufen auf dem Gelände eines Wertstoffhofs in der Ottomühle in Überlingen, sind Einsatzkräfte der Feuerwehr Überlingen und der Polizei am Samstag gegen 17 Uhr gerufen worden. Die Wehrleute löschten die etwa 15 Mal 20 Meter großen Grünabfall-Haufen. Die Ursache für die Rauchentwicklung konnte nicht festgestellt werden. Sachschaden entstand nicht.